من يعرقل وصول سيف الإسلام القذافي لسدة الرئاسة في ليبيا؟
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يعود سيف الإسلام القذافي إلى المشهد الليبي من جديد بعد أن قضت محكمة استئناف جنوب البلاد بحقه أن يكون في قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أيام قليلة..
الحدث الذي ينتظره الليبيون وتعول عليه عواصمُ عدة في إنهاء الحرب في ليبيا وبدءِ تسوية تكفل مصالح الجميع.
أين القذافي الابن من هذه الانتخابات؟ ماذا عن برنامجه الانتخابي وعلاقاتِه مع الدول التي لها ثقل في ليبيا؟ما هو نهجه في حال فوزه أو خسارته السباقَ الرئاسي؟
نناقش هذه الأسئلة في حلقة برنامج نيوزميكر مع رئيس المركز الاعلامي للحملة الانتخابية لسيف الإسلام القذافي الدكتور عقيلة دلهوم.
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