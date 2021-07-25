من يعرقل عملية مكافحة كورونا في تونس؟

في اجتماع طارئ لبحث الوضع الصحي في البلاد، حمل الرئيس التونسي قيس سعيد لوبيات لم يسمها مسؤولية عرقلة إجراءات مواجهة وباء كورنا، مشددا على رفض سعي البعض لإحداث دولة داخل الدول من خلال التنافس بين مراكز القرار.. في ذات الاتجاه اعتبر الرئيس التونسي ما سماه الجائحة السياسية أكبر من الجائحة الصحية داعيا إلى مراجعة جملة من الاختيارات التي أثبتت التجربة أنها خاطئة.

تصريحات الرئيس التونس تأتي بعد صدور قرار بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي وتكليف المؤسسة العسكرية بإدارة أزمة كورونا.