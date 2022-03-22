 
مباشر
بالتفاصيل

من يعرقل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snlz

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن المفاوضات مع كييف أبطأ وأقل مغزى مما تود موسكو منوها بأنه تم تسليم كييف مسودة الوثائق

في إطار عملية التفاوض وقد أجابت كييف على بعضها.. وأضاف أن مطالب روسيا معروفة للجانب الأوكراني وقد تم شرحها وصياغتها شفهيا وخطيا بوضوح شديد ولكن موعد الجولة القادمة لم يعلن عنه حتى الأن.. الرئيس الروسي فلاديمر بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون التطورات في أوكرانيا ومسار المفاوضات. بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدرك مدى صعوبة الظروف من أجل التهدئة بين روسيا وأكرانيا، لكنها ستواصل مساعيها التي ترى الدبلوماسية المخرج الوحيد من الأزمة. يأتي ذلك وسط ضغوط غربية على كييف لمنعها من أي تنازل قد يسرع التوصل الى اتفاق.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا