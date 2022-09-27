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من يسعى لتعطيل أنابيب غاز السيل الشمالي؟

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أعلنت شركة نورد ستريم أي جي أنه لا يمكن تحديد وقت زمني لإصلاح الاعطال في أنبوبي غاز نورد ستريم بعد انخفاض الضغط نتيجة تسرب حاد من الأنبوبين.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية لم يستبعد احتمال العمل التخريبي .. الحادثة وقعت قبالة جزيرة بورنهولم الدانماركية الواقعة جغرافيا قبالة سواحل الدنمارك والسويد..
رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن قال إن التسريبات نتجت بوضوح عن أعمال متعمدة ولا يمكن أن تكون نتيجة حوادث.. أما وزير الطاقة الدنماركي دان يورجنسن ، فقدر أن الأضرار ناجمة عن انفجارات ، وأن حجم الثقوب في الأنابيب لا يمكن أن تكون ناجمة عن حادثٍ مثل الاصطدام بمرساة.. الحادثة تزامنت في نفس اليوم مع افتتاح خط غاز البلطيق تزيد من تعقيد أزمة الطاقة في أوروبا ، وقد أدت مباشرة الى زيادة ملحوظة في أسعار الغاز..

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