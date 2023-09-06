من المستفيد من اقتتال الوحدات الكردية والعشائر العربية شرقي سوريا؟

رفاق سلاح الأمس الذين حاربوا تنظيم داعش باتوا أعداء اليوم..

هذا هو المشهد في الشمال السوري بعد أن انفجر الصراع بين قوات سوريا الديموقراطية وقوات من العشائر العربية ممتدا من دير الزور لريفي الرقة والحسكة وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين حول المسببات التي تتداخل فيها سيناريوهات دولية وإقليمية عديدة فيما، فيما يتهمُ المكونُ العربي قواتِ قسد بتهميشهم والسيطرة على ثروات المنطقة على حسابهم وبالتعاون والتنسيق الكامل مع واشنطن..

فما هي الشرارة خلف اندلاع هذه المعارك وما هي حدودها؟

كيف ستنعكس على مستقبل الجزيرة العربية وقوات سوريا الديموقراطية وسوريا ككل؟

وهل المخاوف من عودة التنظيمات المتطرفة من بوابة الفوضى حقيقية؟

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