من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟

سقط الحوار ورفع السلاح في ولاية بنشجير شمال العاصمة الأفغانية كابل، طالبان تقول إنها حققت تقدما في عدد من المواقع هناك بينما أعلنت جبهة المقاومة المناهضة لها مقتل أزيد من مئة عنصر من الحركة وبينما تحتدم المعارك تتضاعف المخاوف من إمكانية تحول أفغانستان إلى بؤر للتنظيمات الإرهابية خاصة مع تأخر المشاورات السياسية وما تسرب حول حكومة اللون الواحد

فهل تحسم طالبان معركة بنشجير والسلطة في أفغانستان أم أن التصعيد سيمتد إلى مناطق أخرى؟