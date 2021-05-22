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من يتنازل لتشكيل الحكومة اللبنانية.. عون أم الحريري؟

أخبار العالم العربي

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على وقع انهيار الليرة، والغلاء المعيشي والوضع الاقتصادي الصعب للغاية، يستمر السجال السياسي بين الساسة اللبنانيين..

جلسة للبرلمان اللبناني تناولت رسالة للرئيس اللبناني ميشال عون أعرب فيها عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ" البلاد من أزمتها المالية. موقف رئاسي رد الحريري عليه بالتأكيد أن ما على فخامة الرئيس إلا الإفراج عن التشكيلة لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي فإذا فشلت في نيل الثقة يكون قد تحقق له ما يريد وتخلص من رئيس الحكومة...

نسأل اكثر عن لبنان، لماذا ازمة الثقة بين رئيس البلاد والرئيس المكلف؟ الى اين تتجه الأمور وما هو الحل؟

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