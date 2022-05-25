من يتحمل مسؤولية أزمة الغذاء العالمية؟

حل مشكلة الغذاء يتطلب نهجا شاملا بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة على موسكو، موقف روسي واضح يؤكد أنها لا تتحمل مسؤولية أي تهديد للأمن الغذائي في العالم خصوصا أنها تفي بالتزاماتها تجاه شركائها في إفريقيا من جانب وتبدي استعدادها لفتح ممرات إنسانية لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية من الجانب الآخر، وبينما تتحدث المفوضية الأوروبية عن إمكانية الحوار مع روسيا بشأن توريد الحبوب من أوكرانيا تشكك موسكو في احتمال اتفاق مع كييف على مبدأ الحبوب مقابل السلاح

ما حجم المخاوف من مجاعة قد تضرب العالم؟ وهل يدرك الغرب الاستمرار في نهج العقوبات سيزيد الوضع تعقيدا؟