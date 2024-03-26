من سيلزم إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة؟

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن لوقف تبني مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة،

وقرر في المقابل التراجع عن إرسال وفد الى واشنطن للتباحث حول العملية البرية في رفح.. واعتبر أن الولايات المتحدة انسحبت من موقفها الثابت في مجلس الأمن ولم تشترط الربط بين وقف إطلاق النار و الإفراج عن المختطفين..

وفي السياق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تل ابيب لن توقف حربها في غزة طالما لم تفرج حماس عن الرهائن، بينما اعتبرت الخارجية الامريكية قرار مجلس الأمن غير ملزم.. في حين أعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن استغرابه إزاء التصريحات الأمريكية التي اعتبرت قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة "غير ملزم".. فما دلالات التقليل الأمريكي من شأن قرار مجلس الامن؟ وما هي تداعياته على صعيد القانون الدولي؟

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