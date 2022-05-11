من سيحاسب قتلة الصحافية شيرين أبو عاقلة؟

من لا يعرف شيرين أبو عاقلة؟ أي حاجز وأي مواجهة وأي حدث في الضفة الغربية والقدس لا يعرف شيرين أبو عاقلة؟

لم تحمِ الصفة الصحافية ابنة فلسطين ومدينتِها المقدسة بالرغم من كل القوانين التي تحرم المس بالصحافيين، فختمت شيرين مهمتها السامية أثناء تأديتها عملها على أرض جنين. آن للصوت الذي وصل الليل بالنهار دفاعاً عن الحقيقة والحق الفلسطيني أن يرتاح الآن. خلعت شيرين أبو عاقلة ثوب الصحافية ولبست راية فلسطين لتعانق أرضها إلى الأبد. على مستوى العالم كان لقتل شيرين أبو عاقلة صداه المدوي. ففي فلسطين غضب شعبي ورسمي عارم.. شجب عربي ودولي، ودعواتٍ للتحقيق بما جرى وتقديم الجناة للعدالة. فهل تُكْشَفُ حقيقة ما جرى؟

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