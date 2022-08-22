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من دعم أوكرانيا بعملية اغتيال داريا دوغينا؟

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية في مقتل الناشطة داريا دوغينا أن البيانات التي تم الحصول عليها حتى الآن تشير إلى أن عملية الاغتيال مدبرة ومخطط لها مسبقا.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه إذا ثبتت فرضية ارتباط أوكرانيا بمقتل داريا دوغينا فإن الحديث سيصبح عن سياسة إرهاب دولة يتبعها النظام الأوكراني.. مشيرة في هذا السياق إلى تحميل رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين من وصفهم بالإرهابيين الأوكرانيين مسؤولية الهجوم.
من جانبها نفت كييف عبر مستشار الرئاسة ضلوعها في مقتل الناشطة السياسية الروسية.
فمن يقف وراء اغتيالها؟ وهل سيكون لذلك تبعات ترتبط بسير العملية العسكرية الروسية في ظل توالي ما تعتبره موسكو عمليات استفزازية أوكرانية بتوجيه ودعم أمريكي؟

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