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نيوزميكر

من النازية لداعش.. رويسا تحارب التطرف وداعميه

أخبار العالم

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ضيف حلقة برنامج "نيوزميكر" نائب رئيس مجلس الإفتاء والإدارة الدينية لمسلمي روسيا روشان عباسوف.

أبرز تصريحات الدكتور روشان عباسوف لبرنامج نيوزميكر:

 

-    هدف الأشخاص الذين يقومون بالتخطيط لأعمال إرهابية هو خلق الفوضى وزعزعة الاستقرار والانسجام في المجتمع

-    روسيا تتميز بكونها دولة متنوعة الجنسيات والديانات، وقد عاش سكانها قرونا طويلة في سلام ومودة

-    هناك من يحاول تنفيذ أعمال إرهابية بروسيا ويبررونها باسم ما يعرف بداعش المحظورة في بلدنا

-    نشدد دوما على أن داعش منظمة لا تمت للإسلام بصلة، فهي لا تعبر عن مبادئ الإسلام

-    هجوم كروكوس الإرهابي لا تدعمه أية جهات إسلامية كما أصبح واضحًا لنا

-    قد تكون هناك أجهزة خاصة تابعة لدول أجنبية وراء هجوم كروكوس الإرهابي

-    نحن ندرك من هو ضد روسيا في الوقت الراهن، إنه دول العالم الغربي

-    هدف دول الغرب واضح وهو إثارة الفوضى في روسيا

-     الغرب يستخدم لإثارة الفوضى في بلادنا استراتيجية اللعب على العلاقات بين مختلف الأعراق والديانات

-    الغرب لن يتمكن من تحقيق هدفه، وهو تفريق مجتمعنا على أساس الدين

-    الشعب الروسي أثبت مجددًا وحدته وتماسكه.

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا