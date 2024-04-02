من النازية لداعش.. رويسا تحارب التطرف وداعميه

ضيف حلقة برنامج "نيوزميكر" نائب رئيس مجلس الإفتاء والإدارة الدينية لمسلمي روسيا روشان عباسوف.

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أبرز تصريحات الدكتور روشان عباسوف لبرنامج نيوزميكر:

- هدف الأشخاص الذين يقومون بالتخطيط لأعمال إرهابية هو خلق الفوضى وزعزعة الاستقرار والانسجام في المجتمع

- روسيا تتميز بكونها دولة متنوعة الجنسيات والديانات، وقد عاش سكانها قرونا طويلة في سلام ومودة

- هناك من يحاول تنفيذ أعمال إرهابية بروسيا ويبررونها باسم ما يعرف بداعش المحظورة في بلدنا

- نشدد دوما على أن داعش منظمة لا تمت للإسلام بصلة، فهي لا تعبر عن مبادئ الإسلام

- هجوم كروكوس الإرهابي لا تدعمه أية جهات إسلامية كما أصبح واضحًا لنا

- قد تكون هناك أجهزة خاصة تابعة لدول أجنبية وراء هجوم كروكوس الإرهابي

- نحن ندرك من هو ضد روسيا في الوقت الراهن، إنه دول العالم الغربي

- هدف دول الغرب واضح وهو إثارة الفوضى في روسيا

- الغرب يستخدم لإثارة الفوضى في بلادنا استراتيجية اللعب على العلاقات بين مختلف الأعراق والديانات

- الغرب لن يتمكن من تحقيق هدفه، وهو تفريق مجتمعنا على أساس الدين

- الشعب الروسي أثبت مجددًا وحدته وتماسكه.