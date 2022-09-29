من المستفيد من تخريب أنابيب السيل الشمالي؟

في نقلة جديدة على مستوى الصراع الغربي الروسي، عملٌ إرهابي جرى على مستوى دولة كما أعلن الكرملين، أدى لاستهداف مصالحِ روسيا الحيوية وقطعِ خط أنابيب الغاز السيل الشمالي عن أوروبا التي ينتظرها شتاءٌ لن يكون مشابها لسابقيه.

تطورات خطرة دفعت الاتحادَ الاوروبي للاشتباه بوجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز، فيما الخارجيةُ الروسية توجه الاتهام لواشنطن خاصة أن الحادث وقع في منطقة تغص بالقوات والمخابرات الأمريكية وتسيطر عليها بشكل تام وبعد يوم من نشاط مكثف للبحرية الأمريكية في المنطقة ذاتها..

- ما الذي ستغيره معادلةُ الصراع الجديدة، وهل أوروبا قادرة على التحقيق بنزاهة في الحادث؟

- هل نحن أمام سيناريوهات من الحرب الهجينة تستهدف أوروبا أيضا فيما واشنطن تراقب وتجني الأموال؟

- وفي حرب الطاقة ما هي أوراق موسكو؟





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