بوتين: يجب تشجيع "طالبان" على تنفيذ وعودها

في كلمته خلال قمة منظمة شنغهاي دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلدان المنظمة إلى وضعه نهج منسق للتعامل مع المخاطر الناجمة عن انسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان.. مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة طالبان مؤقتة ولا يمكن وصفها بالشاملة أو التمثيلية، غير أن المجتمع الدولي مضطر للعمل معها.

بوتين الذي أبدى استعداد روسيا للمشاركة في الجهود الأممية لمساعدة أفغانستان، دعا الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى تحمل مسؤوليات سياساتهما لسنوات في أفغانستان من خلال تحمل قدر أكبر من نفقات إعادة الإعمار.

الرئيس الصيني، شي جين بينغ من جانبه دعا دول "منظمة شنغهاي للتعاون" إلى منع التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة والإسهام في استعادة الاستقرار في أفغانستان.

فيما حمل البيان الختامي للقمة إشارة إلى ضرورة إقامة حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع المجموعات العرقية والدينية والسياسية في المجتمع.