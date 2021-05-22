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مناورات مصرية سودانية .. تحذير لإثيوبيا؟

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حذرت الخارجية المصرية من مخاطر كبيرة ستتعرض لها دولتا المصب مصر والسودان خاصة في فترات الجفاف حال مضي أديس ابابا في ملء وتشغيل سد النهضة قبل التوصل الى اتفاق قانوني ملزم

معتبرة أن تصرفها غير مسؤول، ويعدُ مخالفا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس من عام ألفين و خمسة عشر..
وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين جدد التأكيد على أن الملء الثاني للسد سيتم في موعده خلال موسم الامطار في يوليو المقبل، مضيفا  أن مصر والسودان تمارسان ضغوطا على بلاده عبر تدويل وتسييس المسائل الفنية لهذا المشروع..
يأتي ذلك في خضم مناورات عسكرية مشتركة بين القوات المصرية والسودانية  من السادس والعشرين إلى الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.. وذلك بالتزامن مع حشد للقوات الإثيوبية في مواقع عدة على الحدود مع السودان...

فإلى أين يمضي الخلاف بشركاء النيل؟ وماهي الرسائل التي تحملها المناورات؟

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