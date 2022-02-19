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مناورات لقوات الردع الروسية باستخدام أسلحة نووية.. ما الرسائل؟

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في توقيت بالغ الحساسية تنفذ موسكو تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي. تجري المناورات تحت إشراف الرئيس الروسي وتشمل جميع منظومات الأسلحة الاستراتيجية الروسية، من صواريخ فرط صوتيه وصواريخ بالستية وأسطولا البحر الأسود وبحر الشمال. قوات الردع الاستراتيجي الروسية جاهزة إذا فيما التوتر على حدود روسيا الغربية على أشده. رسائل في اتجاهات عديدة تحملها هذه المناورات، سنحاول أن نعرف طبيعة هذه الرسائل ولمن؟ وكيف سيكون تأثيرها على معركة روسيا لإبعاد قواعد الناتو عن أراضيها؟

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