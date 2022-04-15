مناورات عسكرية صينية قرب تايوان.. تحذير لواشنطن

ما كاد يحط وفد من الكونغرس الأميركي في تايوان، حتى أطلقت الصين العنان لمناورات عسكريةٍ بحرية وجوية ضخمة مقابل شواطئ الجزيرة. لا تتساهل بكين مع أي إشارات أميركية خاطئة لتايوان، قد تدفعها لإعلان استقلالها. أما واشنطن فمن الواضح أنها مستمرة بالاستفزاز سعياً لمحاصرة الصين في اطار استراتيجية الزحف نحو أي دولة ترى فيها منافساً. وقد لمَّح أحد أعضاء الوفد الأميركي إلى أن كل الخيارات على طاولة واشنطن في حال تدخل صيني عسكري في الجزيرة. إلى أين يمكن أن يصل الطرفان في التصعيد؟ وهل تكتفي بكين بالاحتجاج؟ وماذا لو أخطأت تايوان الحسابات وأعلنت استقلالها؟ هل ستكون عندها النسخة الصينية من أوكرانيا؟

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