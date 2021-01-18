مناورات إيران.. الرسائل العسكرية والسياسية

ترفعُ إيران من سقفِ تصعيدها برسائلَ ذاتِ طابعٍ عسكري حيناً وتهديداتٍ دبلوماسيةٍ حيناً آخرَ من خلال تكثيفِ مناوراتها العسكرية البحريةِ والجوية وآخرِها البرية حسب ما أعلنت عنه طهران.

أحداثٌ أتت بعد كلامِ الرئيس حسن روحاني أنه لا يمكن لأحدٍ تجاهلَ مكانة بلاده ليعلن وزيرُ خارجيته محمد جواد ظريف أن بلاده ستتبع سياسةَ خطوة مقابل خطوة في التعاملِ مع الإدارةِ الأمريكيةِ الجديدة وذلك قبل أيام من وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض ليستلمَ ملفاتٍ عدة من التوتر وعلى رأسها العلاقاتُ مع إيران.

ما هي الرسائلُ الإيرانية وأليس الأجدى التهدئة قبيل وصولِ بايدن للبيت الأبيض؟

هل تلقت طهرانُ إشاراتٍ بحرب حتمية أم أن رياحَ سفينةِ بايدن ستعيد التفاوضَ كأحدِ الركائزِ الأساسية للتعامل مع إيران؟

في المقابل ما الذي تفعله القاذفاتُ الاستراتيجيةُ الأمريكية في المنطقة.. هل هي للتهديد فقط أم أن الجمرَ مخفي تحت الرماد؟

أسئلةٌ عدة نطرحها في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر.

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