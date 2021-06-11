مليار لقاح ضد كورونا.. هل تنتهي الجائحة؟

بمنتجع كورنوال البريطاني، وفي يومها الأول تركز مباحثات قمة قادة الدول الصناعية السبع على خطط التعافي من جائحة كورونا وتوفير اللقاحات في محاولة حسب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها دول المجموعة خلال العامين الماضيين.

وتسعى القمة لوضع خطة لتوسيع تصنيع اللقاحات وتوفير ما لا يقل عن مليار جرعة لدول العالم من خلال برنامج لتشارك الجرعات والتمويل، إذ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن التبرع بخمسمائة مليون لقاح للدول الفقيرة فيما وعدت بريطانيا بالمساهمة بما ما لا يقل عن مائة مليون جرعة من اللقاحات الفائضة لديها.

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