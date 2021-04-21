ملف سد النهضة.. هل تنجح مصر والسودان بتدويله؟

اقترحت إثيوبيا عقد اجتماع للاتحاد الأفريقي لإنهاء الجمود بشأن محادثاتِ سد النهضة التي وصلت إلى طريق مسدود بين الأطراف الثلاثة أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان إن الطريق إلى الأمام في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي الدعوة إلى اجتماع لإنهاء الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة .. هذا وكانت أديس أبابا قد اتهمت في رسالةٍ إلى مجلسِ الأمن الدولي مصر والسودان برفضِ تقديم تنازلات، وخوضِ مفاوضات بدون حسن نية داعية إلى استئناف المفاوضات الثلاثية واحترام العملية التي التفاوضية يقودها الاتحاد الإفريقي ...بينما ترفض اديس ابابا الاقرار بفشل المفاوضات وتقول إن هناك تقدما ملموسا كما ترفض القبول بمقترح السودان بتشكيل لجنة رباعية دولية ..

فلماذا تراهن اثيوبيا على الاتحاد الافريقي، وترفض تشكيل لجنة رباعية دولية؟

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