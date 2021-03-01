ملف خاشقجي.. بايدن يفرض عقوبات على ابن سلمان؟

منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تغير القواعد التي تحكم الشراكة مع المملكة العربية السعودية تتوالى القراءات حول مستقبل علاقات البلدين في انتظار احتمال اتخاذ إجراءات جديدة

توعد بها بايدن الرياض، على خلفية تقرير يحمل ولي العهد محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

تحول مسار العلاقات دفع بعض الصحف الأمريكية للتساؤل عن أبعاده في ظل ما اعتبرته خطوات أمريكية على خط رفيع إزاء الرياض.. منذ إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن ثمة أساليب أكثر فعالية من العقوبات لمنع تكرار ما حصل في المستقبل.

فهل واشنطن قادرة على الذهاب إلى أبعد من الخطوات التي أعلنتها؟ وما هي أوراق الرياض للتعامل مع تغير أسس الشراكة مع واشنطن؟

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