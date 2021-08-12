ملء سد النهضة.. هل يضر بموارد مصر والسودان؟

حذر مسؤول سوداني من أن الملء الثاني لـسد النهضة الإثيوبي دون تبادل معلوماتٍ ضمن اتفاق قانوني ملزم، يؤثر سلبا على نظم تشغيل السدود في بلاده نظرا لصغر حجمها.

وقال إن الملء الثاني لسد النهضة يؤثر سلبا على سلامةِ السكان وسُبل عيشهم على ضفاف النيل و على المشاريع الزراعية الكبيرة وتوليد الكهرباء.

بينما قالت لجنة الفيضان السودانية، أن منسوب النيل عند ولاية الخرطوم تجاوز مستوى الفيضان بـاثنين وستين سنتيمتر، وطالبت السكان باتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.. كما قالت السلطات السودانية إن أعدادا متزايدة من التماسيح تخرج من النهر بسبب بحيرة سد النهضة فما هي الاسباب وراء فيضان نهر النيل في السودان ومصر؟.. وكيف يمكن لاتفاق ملزم كما تطالب دولتي المصب أن يجنب السودان مخاطر الفيضان؟