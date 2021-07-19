ملء سد النهضة.. كيف سترد مصر والسودان؟

قبل أسابيع من الموعد المحدد بث التلفزيون الرسمي الاثيوبي صورا تظهر الانتهاء من عملية الملء الثاني لسد النهضة، وفيما هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شعبه بانتهاء عملية الملء بعث وزير الري سيلشي بقلي رسائل طمأنة إلى مصر والسودان بأنه لن يلحق بهما أي ضرر جراء التعبئة الثانية مشيرا إلى أن السد هو الحارس لدولتي المصب ضد تغيرات المناخ.

من جانبها جددت وزارة الري السودانية رفضها للخطوات الأحادية من جانب أديس أبابا مؤكدة انه لولا الإجراءات الاحتياطية كتغيير نظم التشغيل في خزاني سد الروصيرص لكانت النتائج كارثية.

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