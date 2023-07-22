مقتل صحفي روسي في قصف أوكراني بذخائر عنقودية أمريكية

أعلنت الدفاع الروسية مقتل المراسل الحربي لوكالة نوفوستي الروسية روستيسلاف جورافلوف وإصابة ثلاثة صحفيين آخرين، جراء قصف أوكراني استهدفهم بقذائف عنقودية في مقاطعة زابوروجيه.

وأوضحت الوزارة أن الصحفيين من وكالة نوفوستي وصحيفة إيزفيستيا، كانوا يُعِدونَ تقاريرَ بشأن قصفٍ أوكراني لمناطقَ سكنيةٍ بقذائفَ عنقودية..

الخارجية الروسية قالت إن جميع الدلائل تؤكدُ أن الهجوم على الصحفيين الروس لم يكن صدفةً ، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ، كما حملت واشنطن و الدولَ الغربيةَ التي زوّدت نظام كييف بالذخائر العنقودية مسؤوليةَ المشاركة في هذا العمل الشنيع..

وتقول موسكو إن استخدام هذه الذخائر المحرمة دوليا ضد المدنيين، يكشف كذب تطمينات المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين بأن استخدامها سيكون بشكل دقيق ومسؤول.. فما تداعيات استخدام أسحلة محرمة دوليا ضد المدنيين؟ ومن يحاسب نظام كييف على استهداف الصحفيين مع سبق الإصرار والترصد؟

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