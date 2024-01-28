مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على حدود سوريا والأردن.. التصعيد يتمدد
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أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن
يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأمريكي أن الهجوم على القوات الأمريكية الذي نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.
وفيما تشير عمّان إلى أن الهجوم لم يقع داخل الأردن بل استهدف قاعدة التنف في سوريا، يشدد رئيس مجلس النواب الأمريكي بأن واشنطن يجب أن تبعث رسالة إلى العالم مفادها أنها لن تتسامح مع الهجمات على قواتها.
فما حجم التصعيد المتمثل في هذا الهجوم؟ وكيف سيؤثر ذلك على تواجد القوات الأمريكية في المنطقة؟