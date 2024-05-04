مقترح لهدنة بغزة.. حماس تفاوض وإسرائيل تستعد لاجتياح رفح

بحذر بالغ يتابع العالم الجولة الأخيرة من مفاوضات القاهرة بشأن هدنة في قطاع غزة. لا تلبث تخرجُ مؤشرات إيجابية حتى تقابلها أخرى سلبية..

بمعنى أن المفاوضات لا تزال ضمن الحلقة التي تدور فيها منذ أشهر.. آخر الأنباء تشير إلى مقترح مصري يلحظ جانباً وافياً من مطالب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. قرأ كثيرون قرب خروج الدخان الأبيض بسبب حضور رئيس الـ CIA إلى القاهرة. وفيما قالت حماس إنها تعاطت بإيجابية مع المقترح المصري، اتجهت الأنظار نحو تل أبيب. ومن هناك خرج إيتمار بن غفير أبرز شركاء نتنياهو في الحكم بتصريح مضمونه: وجهتنا رفح لا القاهرة، ورئيس الحكومة يعرف مصيره إن أضلَّ طريقه.. والطرقات في تل أبيب وعشرات النقاط في إسرائيل ساحة تظاهر للآلاف المطالبين بالدفع نحو الصفقة، وباستقالة نتنياهو.. فهل تنتظر مفاوضات القاهرةِ خرقاً؟ علام يتوقف الوصول إلى اتفاق؟ وهل بات مصير حكومة نتنياهو على المحك؟

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