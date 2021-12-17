روسيا تكشف عن مقترحاتها للولايات المتحدة والناتو .. ما مصير الضمانات الأمنية؟

تأكيد روسي على رفض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وعدم إقامة قواعدَ عسكرية أمريكية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق..

هذا أبرز ما كشفت عنه الوثيقة الروسية التي قدمتها موسكو للولايات المتحدة والتي تتضمن أيضا ضرورة إعادة البنى التحتية العسكرية للناتو إلى حدود عام سبعة وتسعين وامتناع كل من موسكو وواشنطن عن نشر الأسلحة النووية والصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خارج أراضيهما.

من جانبها أبدت الولايات المتحدة استعدادها للحوار حول الضمانات الأمنية وذلك بشرط إشراك حلفائها الأوربيين في المحادثات.

فهل تمثل المقترحات الروسية طريق الخلاص من أتون التوتر الحالي؟ وإلى أي مدى يمكن الوثوق بأي ضمانات أو تعهدات غربية؟

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