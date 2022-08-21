مقتدى الصدر يهدد.. ما خطوات التصعيد الجديدة؟

بعد إعلانه تأجيل موعد مظاهرات السبت حتى إشعار آخر لإفشال مخططات تراهن على إشعال فتيل الحرب الأهلية، كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تقديمه مقترحا إلى الأمم المتحدة لإجراء مناظرة علنية مع الفرقاء السياسيين في تحالف الإطار التنسيقي دون تلقي رد ملموس، وأشار الصدر في تدوينة له إلى أن رد الفرقاء عن طريق وسيط لم يحمل أي أجوبة لكيفية التعامل مع مطالب الثوار، مؤكدا أن على الجميع انتظار خطوات أخرى إزاء سياسية التغافل عن ما آل إليه العراق بسبب الفساد والتبعية.

وفي ظل تصاعد حرب التصريحات وترقب المزيد من التصعيد في حراك الشارع الصدري، كشفت مصادر سياسية عراقية عن وجود مساعٍ يقودها زعيم تحالف الفتح هادي العامري لإعادة قنوات التواصل المغلقة مع التيار الصدري منذ أسابيع، بالإضافة إلى مبادرات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وشخصيات دينية بالنجف

Your browser does not support audio tag.