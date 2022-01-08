مقتدى الصدر يحذر.. لا مكان للميليشيات بالحكومة العراقية المقبلة

بعد حسم المحكمة الاتحادية العليا جدل نتائج الانتخابات في العراق، تُقبل الكتل السياسية على جلسة حاسمة في البرلمان أول رهاناتها الصعبة انتخاب رئاسة جديدة في ظل استمرار الخلافات والجدل حول هوية الحكومة القادمة وطبيعة التوافقات التي ستحسم الرئاسات الثلاث.

تباين يغذي مخاوف البعض من انحدار المشهد السياسي نحو المزيد من التعقيدات بين أنصار تشكيل حكومة وحدة وطنية تتجاوب مع مطالب الحراك الشعبي والمستعيضين عن المعارضة بمقاعد في حكومة ائتلافية موسعة تقوم على المحاصصة.

في هذا السياق، نشر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر تغريده أكد فيها ألا مكان للمليشيات والطائفية والعرقية في الحكومة المقبلة مشددا على أنها ستكون حكومة أغلبية وطنية.