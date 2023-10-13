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نيوزميكر

مفتي روسيا: أدعو إسرائيل للسلام مع الفلسطينيين

أخبار العالم

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين.

تصريحات رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين لـRT:

  • الرئيس الروسي قال الكلمات التي يقولها أي مسلم في العالم "الأقصى في قلوبنا"
  • ما يحدث في أرض فلسطين ينعكس ألما في قلب كل مسلم مؤمن
  • هذه المشكلة لا تحل بالقصف وبقتل الناس حتى تنشأ دولة فلسطين المستقلة
  • نحن نشكر رئيسنا بوتين الذي نطق الكلمات التي يلفظها مسلمو روسيا في شهر رمضان عندما يحتفون بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
  • حتى الآن وللأسف لم ينفذ قرار الأمم المتحدة من جانب إسرائيل
  • العالم الغربي والولايات المتحدة احتكرت حل القضية الفلسطينية وإسرائيل لا ترغب في حل القضية
  • لن يحل السلام في الشرق الأوسط حتى يدرك المجتمع الدولي ضرورة إنشاء دولة فلسطين
  • 25 مليون مسلم في روسيا يخشون أن هذا النزاع يمكن ألا يبقى إقليميا بل يمتد إلى العالم
  • إسرائيل تسير في طريق الإبادة الجماعية وتصفية سكان غزة وهذا غير مقبول
  • حتى العالم الغربي سيدين إسرائيل بعد رؤية وجهها الحقيقي
  • الخلافات السياسية تتوقف أما عندما يصبح النزاع بين الأديان يستمر عقودا وقرونا
  • الغرب رأى أن روسيا قوية وماضية نحو النصر فرأوا أن يجدوا مخرجا من أوكرانيا
  • نرى كيف ينخفض تأييد الغرب تدريجيا لأوكرانيا وزيلينسكي
  • روسيا تدافع عن العدالة فيما يتعلق بإنشاء دولة فلسطين
  • محو المدن عن وجه الأرض جريمة ولا يجوز قتل المدنيين
  • يثقون بروسيا ويحترموها وأرى تأييدا لسياسة الرئيس بوتين من جانب العالم الإسلامي
  • أنشأنا في روسيا صندوقا خاصا لمساعدة الفلسطينيين ونجمع الأدوية والمواد الغذائية لهم
  • يجب أن يكون هناك ممر إنساني وألا يتوقف الإمداد بالأدوية والأغذية والوقود لكي تعمل مولدات الكهرباء
  • سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل غير مسؤولة
  • اقتراب حاملة الطائرات الأمريكية من غزة يعني أن الولايات المتحدة تظهر ضعفها
  • الناس الذين كانوا يعتقدون أن في الولايات المتحدة وأوروبا ديمقراطية خاب ظنهم
  • العالم يتغير ولم يعد أحادي القطب وهذا لا مفر منه اليوم
  • لن يكون هناك سلام ما لم تفي إسرائيل بالوعود التي قطعتها
  • في المدارس الإسرائيلية يعلمون الأطفال بأنهم سيقتلون العرب
  • أدعو للتوقف عن إراقة الدماء ونحتاج إلى السلام
  • يجب تنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ولن يكون سلام دون ذلك
  • يجب بدء حوار سلمي وهذا النزاع سيعود بعد فترة ما إذا لم تحل القضية وتنشأ دولة فلسطينية
  • فقط بشرط احترام حقوق الفلسطينيين يمكن تحقيق السلام والأمن في إسرائيل
  • عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن يدل على أنه ضعيف جدا ويخضع لإملاءات الغرب

 

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