مفتي روسيا: أدعو إسرائيل للسلام مع الفلسطينيين
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين.
تصريحات رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين لـRT:
- الرئيس الروسي قال الكلمات التي يقولها أي مسلم في العالم "الأقصى في قلوبنا"
- ما يحدث في أرض فلسطين ينعكس ألما في قلب كل مسلم مؤمن
- هذه المشكلة لا تحل بالقصف وبقتل الناس حتى تنشأ دولة فلسطين المستقلة
- نحن نشكر رئيسنا بوتين الذي نطق الكلمات التي يلفظها مسلمو روسيا في شهر رمضان عندما يحتفون بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
- حتى الآن وللأسف لم ينفذ قرار الأمم المتحدة من جانب إسرائيل
- العالم الغربي والولايات المتحدة احتكرت حل القضية الفلسطينية وإسرائيل لا ترغب في حل القضية
- لن يحل السلام في الشرق الأوسط حتى يدرك المجتمع الدولي ضرورة إنشاء دولة فلسطين
- 25 مليون مسلم في روسيا يخشون أن هذا النزاع يمكن ألا يبقى إقليميا بل يمتد إلى العالم
- إسرائيل تسير في طريق الإبادة الجماعية وتصفية سكان غزة وهذا غير مقبول
- حتى العالم الغربي سيدين إسرائيل بعد رؤية وجهها الحقيقي
- الخلافات السياسية تتوقف أما عندما يصبح النزاع بين الأديان يستمر عقودا وقرونا
- الغرب رأى أن روسيا قوية وماضية نحو النصر فرأوا أن يجدوا مخرجا من أوكرانيا
- نرى كيف ينخفض تأييد الغرب تدريجيا لأوكرانيا وزيلينسكي
- روسيا تدافع عن العدالة فيما يتعلق بإنشاء دولة فلسطين
- محو المدن عن وجه الأرض جريمة ولا يجوز قتل المدنيين
- يثقون بروسيا ويحترموها وأرى تأييدا لسياسة الرئيس بوتين من جانب العالم الإسلامي
- أنشأنا في روسيا صندوقا خاصا لمساعدة الفلسطينيين ونجمع الأدوية والمواد الغذائية لهم
- يجب أن يكون هناك ممر إنساني وألا يتوقف الإمداد بالأدوية والأغذية والوقود لكي تعمل مولدات الكهرباء
- سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل غير مسؤولة
- اقتراب حاملة الطائرات الأمريكية من غزة يعني أن الولايات المتحدة تظهر ضعفها
- الناس الذين كانوا يعتقدون أن في الولايات المتحدة وأوروبا ديمقراطية خاب ظنهم
- العالم يتغير ولم يعد أحادي القطب وهذا لا مفر منه اليوم
- لن يكون هناك سلام ما لم تفي إسرائيل بالوعود التي قطعتها
- في المدارس الإسرائيلية يعلمون الأطفال بأنهم سيقتلون العرب
- أدعو للتوقف عن إراقة الدماء ونحتاج إلى السلام
- يجب تنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ولن يكون سلام دون ذلك
- يجب بدء حوار سلمي وهذا النزاع سيعود بعد فترة ما إذا لم تحل القضية وتنشأ دولة فلسطينية
- فقط بشرط احترام حقوق الفلسطينيين يمكن تحقيق السلام والأمن في إسرائيل
- عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن يدل على أنه ضعيف جدا ويخضع لإملاءات الغرب