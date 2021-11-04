مفاوضات فيينا.. نووي إيران أم دورها الإقليمي؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnu7
مع إعلان استئناف مفاوضات فيينا في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، مواقف ايرانية واميركية ودولية جديدة ترسم ملامح المرحلة القادمة والقرارات الصعبة المنتظرة.
ففيما أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده لن تتراجع عن مطلبها برفع كل العقوبات، أعلنت الخارجية الأمريكية أن المفاوضات يجب أن تمنع ايران من الحصول على سلاح نووي، وأن العمل سيجري لتوسيع الاتفاق لمشل نشاطات ايران في المنطقة والتحديات التي تشكلها للولايات المتحدة وحلفائها.
بالتفاصيل نبحث فرص وشروط نجاح الجولة القادمة من مفاوضات فيينا.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.