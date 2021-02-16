شاهدوا التلاسن الحاد بين ضيفي الحلقة حول أبعاد الأزمة السورية وسط اجتماعات أستانا

هل ستُحرِّك قمة أستانا الجديدة التسوية السياسية في سوريا؟ ما هي نتائج لقاءات المعارضة السورية في سوتشي مع وفود كل من روسيا وتركيا وإيران؟

ماذا بشأن الوضع في إدلب ومحاولات تثبيت وقف إطلاق النار فيها؟ لماذا تراوح مكانها اللجنة الدستورية؟ وهل تجري عمليات التتريك في مناطق الشمال السوري؟

في حلقة جديدة لبرنامج "أبعاد روسية" يستضيف أرتيوم كابشوك رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات أستانا وعضو اللجنة الدستورية أحمد طعمة في سوتشي، وعضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد في دمشق

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