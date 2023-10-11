مفاجآت "طوفان الأقصى" تربك بايدن.. التطبيع والسلام يتقهقران

مع تولي الرئيس بايدن الرئاسة بات واضحا أن قضايا الشرق الأوسط مهمشة وتراجع الدور الأمريكي والاهتمام بعملية السلام ولم يكن التركيز سوى على اتمام صفقات التطبيع

بين إسرائيل والدول العربية

وفي أكتوبر من العام الماضي أصدرت الإدارة الأمريكية استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة. رؤية تحدد المواجهة مع روسيا واحتواء الصين علي رأس أولويات السياسة الخارجية إلي جانب قضايا أخرى. لكن اللافت ان إدارة بايدن تركز على موسكو وبكين دون غيرهما.

ضيفنا لهذه الحلقة رئيس معهد السياسة الدولية د. باولو فون شيراك