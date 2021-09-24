معارك مأرب.. هل يسيطر الحوثيون على حقول النفط والغاز؟

مصادر في الجيش اليمني تعلن أن مقاتلي جماعة "أنصار الله" وصلوا إلى المشارف الغربية لمدينة مأرب آخر معقل للحكومة في الشمال، بالتوازي مع تكثيف عمليات القتال في الجنوب.

هذا التصعيد يتزامن مع زيارة مبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى المنطقة في محاولة لإحياء محادثات السلام.



ماذا يعني حسم معركة مأرب في ميزان الحسابات الميدانية والسياسية؟ وما مصير جهود السلام المتعثرة على ضوء هذه التطورات؟

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