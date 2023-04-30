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معارك السودان.. نذر حرب أهلية بين شروط البرهان وحميدتي

أخبار العالم العربي

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تتعالى الأصوات المحذرة من الصراع بالسودان يوما بعد يوم في ظل انسداد أفق الحل بالنظر إلى تمسك طرفي الصراع بمواقفهما المدعومة بقدرات عسكرية من جهة وعلاقات إقليمية ودولية من جهة أخرى.

دول كثيرة لم توفر أي جهد نحو وقف الصراع لعل أبرزُها مصر والسعودية في محاولة للتوسط بين الطرفين، لكن أصواتا في الداخل السوداني تنقل مستوى الخطر إلى حرب أهلية قد تكون الأسوأ في العالم على حد قول رئيس الوزراء السوداني السابق..
فما هي احتمالية تطور الصراع وما قدرات كل طرف على القتال لفترة طويلة؟
ما هي قدرة الدول والوساطات على وقف الصراع ومن هي الأطراف المعطلة له؟
هل انتهى عصر التفاهمات والقوى السياسية في السودان إلى غير رجعة على خلفية أصوات البنادق؟

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