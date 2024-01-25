مصير الوجود الأمريكي بالعراق.. سجال حاد بين واشنطن وبغداد

"القوات الأمريكية في العراق" العنوان العريض لصراع يتخذ مسارا تصاعديا مع جملة التوترات في الشرق الأوسط والحرب في غزة التي زادت من وتيرة الهجمات على القوات الأمريكية..

وبين شرعية القوات الأمريكية وشرعية الفصائل المسلحة تبقى الحكومة هي صاحبة القرار وجدلية قوات التحالف الدولي وخطر الإرهاب في لعبة انتهاك السيادة وتقويض الأمن الهش أصلا في البلاد حسب مراقبين.

فما مستقبل الوجود الأمريكي في المنطقة وهل الحكومة العراقية جدية في مطالبها بخروجهم؟

ومن سيستغل الفراغ والخيارات قليلة يضعها عراقيون بين عودة التنظيمات المتشددة أو إيران؟

ولأي درجة تشكل القوات الأمريكية عامل توازن كما يقول البعض أو عامل فوضى كما يقول آخرون..

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