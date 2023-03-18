مصر وتركيا.. خلافات تطوى وملفات المنطقة تنتظر قمة الرئيسين

بعد أكثر من عقد من القطيعة بينهما، أتت خطواتُ تقارب بين مصر وتركيا لتذيب جليدَ العلاقات وكان آخرَها زيارةٌ لوزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو للقاهرة

أكد فيها مع نظيره المصري سامح شكري بدءَ مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين وذلك بعد فراق سياسي وتصريحات تجاوزت العرف الدبلوماسي في كثير من الأحيان مرت فيها العلاقات المشتركة بمطبات وتضارب للمصالح في ملفات عديدة..

فما مقومات وأسباب التقارب وهل عادت تركيا لمرحلة تصفير المشكلات؟

كيف سيؤثر تطور العلاقات بين الدولتين على المنطقة وملفات التعاون العسكري والسياسي؟

نسأل أكثر في حلقة اليوم من بالتفاصيل.

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