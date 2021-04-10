مصر والسودان.. هل تبدأ حرب المياه مع إثيوبيا؟

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو هاجة إن حرب المياه قادمة لا محالة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لحل أزمة سد النهضة..

واعتبر أبو هاجة أن أديس أبابا تستبعد دائما استراتيجية التعاون بشأن المياه وتتبنى الصراع عبر رفض كل خياراتِ الحلول المطروحة.. وكان الرئيس المصري قد صرح قائلا إن كل الخيارات مفتوحة أمام بلاده إذا تم المساس بحقوقها في مياه نهر النيل، إلى ذلك دعت وزارة الري الإثيوبية، دولتي المصب لتسمية مندوبين بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد في يوليو المقبل​​​. وأكدت أن تعيين المندوبين سيبني الثقة بين الأطراف الثلاثة، حتى اختتام المفاوضات... جاء ذلك في أعقاب اختتام مباحثات كينشاسا برعاية الاتحاد الافريقي دون إحراز تقدم وسط جهود متعثرة منذ أشهر...

فما هي احتمالاتُ التوافق، وتداعياتُ الصراع قبل الملء الثاني للسد؟

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