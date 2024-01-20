مصر وإسرائيل.. محور فيلادلفيا الحدودي للواجهة من جديد

لليوم السادس بعد المائة يستمر القصف الاسرائيلي على قطاع غزة ويستمر الوضع الانساني بالغ السوء وذلك وسط خلاف أمريكي إسرئيلي شبه معلن وتشققات في الحكومة الإسرائيلية

وانسحابات ميدانية لقواتها من القطاع.. في هذا الأسبوع عاد محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر بصورة أكثر وضوحا عبر نفي مصر لموافقة مزعومة على سيطرة إسرائيل عليه كما دار الحديث عند مبادرة تبنتها دول عربية من بينها مصر حول مستقبل غزة.

تفاصيل كل هذه التطورات وغيرها أناقشها مع ضيفنا الدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في الشأن الفلسطيني.

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