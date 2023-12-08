مصر تحذر إسرائيل.. تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء يدفع للقطيعة

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من نشوء قطيعة في العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وأن الحكومة المصرية قد رسمت خطوطها الحمر في هذا السياق

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الهجمات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على جنوب غزة ستدفع آلاف اللاجئين الفلسطنيين للنزوح إلى الحدود المصرية هربا من القصف الإسرائيلي. وكشفت الصحيفة أنه بدأت بالفعل إقامة الخيام على مناطق قريبة من الحدود المصرية، حيث أنه في الجزء الجنوبي من قطاع غزة يعيش مئات الآلاف من اللاجئين الذين قدموا من الشمال..

فما دلالات التحذير المصري من القطيعة مع إسرائيل في حال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟

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