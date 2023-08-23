مصرع مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين في تحطم طائرته

قتل سبعة من قادة شركة فاغنر شبه العسكرية الخاصة في سقوط طائرة من طراز إمبرإير في مقاطعة تفير على بعد نحو مئة وستين كيلومترا شمال العاصمة موسكو خلال رحلة لها الى مدينة سان بطرسبورغ.

الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي نشرت أسماء سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة من بينهم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ونائبه دميتري أوتكين. وقالت الوكالة الروسية إن لجنة خاصة باشرت تحقيقا في ملابسات هذا الحاث..

بالتفاصيل نبحث في خلفيات هذا الحادث المأساوي وتداعياته الأمنية والسياسية.

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