مشافي غزة تنهار.. وضغوط دولية على إسرائيل لإنهاء الحرب

توقع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين أن تشتد الضغوط الدولية على تل أبيب لإنهاء الحرب على قطاع غزة

وأضاف كوهين أن ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع هي النافذة الزمنية المتبقية للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا.

تصريحات المسؤول الإسرائيلي تأتي في سياق اتساع دائرة السخط والغضب الشعبي التي تجتاح العالم للتنديد بالعدوان الاسرائيلي، وبروز مؤشرات على بداية تململ المواقف الغربية حيث شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن غزة تحتاج إلى إدخال المزيد من المساعدات أياً كانت وجهات النظر، فيما تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن ضغوط من البيت الأبيض لوضع سقف زمني للحرب الاسرائيلية.

فما هي دلالات موقف الخارجية الاسرائيلية؟ وهل تعكس اشتداد الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف الحرب؟

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