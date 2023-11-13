 
مباشر
عاجل
قصف عنيف و"أحزمة نارية" تستهدف محيط مستشفى المعمداني
بالتفاصيل

مشافي غزة تنهار.. وضغوط دولية على إسرائيل لإنهاء الحرب

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wevk

توقع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين أن تشتد الضغوط الدولية على تل أبيب لإنهاء الحرب على قطاع غزة

وأضاف كوهين أن ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع هي النافذة الزمنية المتبقية للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا.
تصريحات المسؤول الإسرائيلي تأتي في سياق اتساع دائرة السخط والغضب الشعبي التي تجتاح العالم للتنديد بالعدوان الاسرائيلي، وبروز مؤشرات على بداية تململ المواقف الغربية حيث شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن غزة تحتاج إلى إدخال المزيد من المساعدات أياً كانت وجهات النظر، فيما تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن ضغوط من البيت الأبيض لوضع سقف زمني للحرب الاسرائيلية.   
فما هي دلالات موقف الخارجية الاسرائيلية؟ وهل تعكس اشتداد الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف الحرب؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا