مسيرات تستهدف الكلية الحربية في حمص.. مجزرة محملة بالرسائل
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ارتفع عدد الضحايا والجرحى جراء الهجوم الذي قامت به مجموعات مسلحة مستخدمة المسيرات على حفل تخرج في الكلية الحربية في حمص وسط البلاد
الأمر الذي يفتح الباب واسعاً عن من يقف وراء هذا الهجوم.. وما هي المصلحة المباشرة من خلط الأوراق في وقت يشهد فيه الملف السوري ترتيبات التطبيع بين أنقرة ودمشق.. فيما لو صحت الشكوك السورية بتورط مجموعات تنضوي تحت الرعايا التركية.. يحضر التساؤل عن مستقبل ملف الشمال والتواجد التركي ومسألة التقارب... وكيف لشكل الرد أن يفصل أكثر الملفات تعقيداً خلال سنوات الحرب السورية؟