مسؤول ألماني يتحدث عن مستقبل الأكراد العالقين بين بيلاروس وبولندا
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الكسندر رار مدير المنتدى الروسي الألماني و ضرغام الدباغ مدير المركز العربي الألماني ومسار أزمة طالبي اللجوء المعلقين بين بيلاروس وبولندا.
الكسندر رار مدير المنتدى الروسي الألماني و ضرغام الدباغ مدير المركز العربي الألماني ومسار أزمة طالبي اللجوء المعلقين بين بيلاروس وبولندا.
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