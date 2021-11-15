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مسؤول ألماني يتحدث عن مستقبل الأكراد العالقين بين بيلاروس وبولندا

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الكسندر رار مدير المنتدى الروسي الألماني و ضرغام الدباغ مدير المركز العربي الألماني ومسار أزمة طالبي اللجوء المعلقين بين بيلاروس وبولندا.

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