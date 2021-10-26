مستقبل العالم: ماذا يقول المفكرون؟
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المفكرون والكتاب في روسيا يطرحون سؤالًا: هل لا تزال الحضارة الروسية لها دور محوري في صناعة التاريخ؟
فيتساءل البعض مثلا، هل تملك روسيا منتوجاً تكنولوجياً رائداً بإمكانه امتلاك الأسواق والعقول كغزو الفضاء في الماضي أو كتكنولوجيا المعلومات اليوم؟
ولكنّ الآخرين يرون إن رصيد روسيا غني بقيم تقوم عليها مجتمعات هذا الفضاء الضخم وهي، برأيهم، كفيلة بتقديم نموذج آخر لمجتمع مختلف يحدد بوصلة تطور البشرية لعشرات السنين القادمة.
من جنوب روسيا، مدينة سوتشي أحييكم مشاهدينا الكرام في "أبعاد روسية" حيث نستضيف على هامش منتدى فالداي الدولي للحوار أحد أبرز مفكري روسيا وكتابها السياسيين..
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