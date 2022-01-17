مستشار خامنئي العسكري وحقيقة أهداف الصواريخ الإيرانية في إسرائيل
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العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني السابق، مستشار المرشد الأعلى الإيراني وحديث صريح عن الدور الإيراني في المنطقة.
العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني السابق، مستشار المرشد الأعلى الإيراني وحديث صريح عن الدور الإيراني في المنطقة.
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