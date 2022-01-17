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مستشار خامنئي العسكري وحقيقة أهداف الصواريخ الإيرانية في إسرائيل

أخبار العالم

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العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني السابق، مستشار المرشد الأعلى الإيراني وحديث صريح عن الدور الإيراني في المنطقة.

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