مساعي عزل ترامب.. هل ينجح الديمقراطيون؟

في محاولة لإزاحة ترامب عن كرسي السلطة في الولايات المتحدة قبل نهاية ولايته، يكثف الديموقراطيون تحركهم في الكونغرس..

وذلك عبر تقديم مشروعي قرار أحدهما يسعى لاتهام ترامب وتنحيته والثاني يدعو نائب الرئيس مايك بنس لتفعيل التعديل الـخامس والعشرين من الدستور لعزل الرئيس.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وجهت إنذارا الى مايك بنس لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور.. وأمهلته أربعا وعشرين ساعة للرد على طلب مجلس النواب الذي أدرج في مشروع القرار الأول، ويعطيه السلطات التنفيذية في الأيام الأخيرة

-فما هي فرص نجاح عزل ترامب؟ وما هي رهانات الديموقراطيين في تمرير القرار؟

لماذا الإصرار على السير في عزل ترامب وهو في الأسبوع الأخير من ولايته؟ وما انعكاسات ذلك على الأمن القومي الأمريكي؟

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