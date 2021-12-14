مسؤول سابق بالاستخبارات الإسرائيلية يكشف عن خيارات تل أبيب لمهاجمة إيران

لا تعلق إسرائيل آمالا كبيرة على المفاوضات النووية الجارية في فيينا من أجل الوصول الى اتفاق جيد يمنع حصول إيران على سلاح نووي..

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سعى خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة من أجل إقناع واشنطن بضرورة التحرك العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، ولكن وسائل إعلام أمريكية قالت إن حالة من التوتر وعدم التوافق بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني تسود العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، التي أعلنت أنها بصدد التحضير لعمل عسكري ضد إيران..

فكيف تنظر إسرائيل لأي اتفاق محتمل مع إيران؟ وهل يمكن حسم الملف بالقوة العسكرية؟

مناقشة هذا الموضوع مع ضيف برنامج نيوزميكر رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق في الجيش الاسرائيلي الجنرال عاموس يادلين.

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