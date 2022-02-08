مسؤول روسي: ردنا سيكون عسكريا في حال فشل الحوار مع الناتو

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ضيف الحلقة النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف.

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نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي لـRT: بوتين ولافروف قالوا أكثر من مرة بإن روسيا لن تهاجم اوكرانيا

جاباروف: نشر الأسلحة الهجومية على الأراضي الأوكرانية هدفه مجابهة روسيا ويحاولون أيضا التوسع نحو حدودنا

جاباروف: الغرب يسعى لدفع اوكرانيا لمواجهة روسيا ويواصلون تسليحها

جاباروف لـRT: الرد الغربي على مقترحاتنا الأمنية كان ثانويا ولم يتضمن النقثاط الرئيسية كتوسع الناتو وانضمام دول جديدة أليه

جاباروف لـRT: الناتو يقترب من الحدود الروسية وليس نحن من نفعل ذلك وهذا أمر خطير بالنسبة لبلدنا

جاباروف لـRT: نسعى لإجراء الحوار مع الناتو وإذا لم تنجح فموسكو ستتخذ إجراءات ومنها الجانب العسكري التقني

جاباروف لـRT: الامريكيون موجودون في سوريا كضيوف غير مرغوبين

جاباروف لـRT: محاولات واشنطن بالضغط على ألمانيا بشأن توريدات الغاز الروسي لن تنجح

جاباروف لـRT: أوربا مرتبطة بالطاقة الروسية بشكل كبير وضغط واشنطن بشأن الغاز الروسي هو قديم جديد

جاباروف لـRT: روسيا لديها نظام مالي يمكن أن يستبدل نظام سويفت في حال فرض عقوبات جديدة