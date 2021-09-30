مسؤول أمني باكستاني يتهم الهند بدعم جماعات إرهابية في أفغانستان
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في وقت لا تزال المساءلات تلاحق المسؤولين في الولايات المتحدة في الداخل والخارج حول ما وصف بالفشل الأمريكي في أفغانستان، تواجه دول جوار هذا البلد وعلى رأسها باكستان تحديات كبيرة،
عن سبل مواجهتها والعلاقات بين اسلام اباد وكابل بعد تولي طالبان الحكم هناك نتحدث مع ضيفنا في عدد اليوم مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للأمن القومي الدكتور مؤيد يوسف
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